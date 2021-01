Belen Rodriguez, veste fin troppo trasparente: il web vede tutto – FOTO

La modella Belen Rodriguez fa impazzire i suoi fa di Instagram con una foto in cui veste fin troppo trasparente

Sono ormai oltre 16 anni che l’Italia ha imparato ad amare Belen Rodriguez che, pur essendo argentina, ormai è una delle showgirl più desiderate del nostro paese. Qui ha vissuto gran parte della sua vita ed è nato, dall’amore, ormai finito, con Stefano De Martino, anche suo figlio Santiago.

Su Instagram la bella modella trentaseienne è seguita da 9,7 milioni di follower che puntualmente impazziscono quando pubblica alcuni dei suoi scatti. L’ultimo è di pochi minuti fa e la vede, in uno sfondo in bianco e nero, in punta di piedi su delle scale. A mandare in visibilio tanti uomini è però il suo vestito quasi trasparente, che mette in luce le sue curve pazzesche. pronti sono arrivati commenti di piena estasi.

Quanto guadagna Belen Rodriguez

Quanti di voi sono curiosi di sapere quanto guadagna Belen? Voi che lo siete, sappiate che la bella showgirl ha ottenuto sempre guadagni milionari. Alcuni dati risalenti al 2018 parlavano di incassi su per giù equivalenti a 4 milioni di euro. Oggi si parla anche di circa 30mila euro a serata. A Sanremo del 2011 guadagno 150mila euro. La donna ottiene guadagni anche dall’Icona Production, agenzia di bellezza, e dagli advisor su Instagram a fronte dei quasi 10 milioni di follower.