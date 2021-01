Rowan Atkinson, comico inglese che ha interpretato il ruolo di Mr Bean, ha una famiglia bellissima che in pochi conoscono.

La figlia del famoso comico inglese Rowan Atkinson, che per anni ha vestito i panni di Mr Bean, è la copia identica di sua madre. Nata nel 1995, Lily Atkinson ha talento ed ha

un fisico da ballerina di burlesque e possiede una voce da pop star.

Lily Atkinson, oggi 26enne, è cresciuta ed è bellissima il noto attore di certo non obietterà se i tantissimi utenti del web hanno affermato che la bellezza sua figlia l’ha ereditata dalla madre, Sunetra Sastry che lavora come make up artist per la BBC.

Mr Bean, la figlia ha un corpo mozzafiato ed è bellissima: la conoscete? – FOTO

Lily Atkinson ha talento come attrice e infatti nel 2004 ha recitato nel film per bambini Tooth mentre nel 2007 suo padre Rowan l’ha portara sul set di Mr. Bean’s Holiday e nel 2011 in Johnny English.

Prima che Rowan Atkinson e sua moglie Sunetra divorziassero, il rapporto tra lui e la figlia era bellissimo. Ma da quel momento in poi, dal 2014, dopo 24 anni di matrimonio a causa della llaison di lui con l’attrice 33enne Louise Ford, la Kate Middleton della serie TV I Windsor, qualcosa si è rotto e Lily è sparita dai social facendosi chiamare con il cognome della madre, Lily Sastry.