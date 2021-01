iPhone, Apple gli cambia il nome? La possibile novità a riguardo

Per la nuova serie di iPhone in uscita il prossimo autunno, Apple starebbe pensando di cambiare nome allo smartphone

Apple starebbe seriamente pensando di cambiare nome all’iPhone in uscita il prossimo autunno. Stando a quanto riferisce Bloomberg, infatti, potremmo non assistere all’iPhone 13 – come da previsioni – ma al 12s. Una scelta che si rifà al passato, quando il colosso di Cupertino era solito aspettare 2 anni prima di passare alla generazione successiva.

Al momento nulla è stato ancora confermato, né da Apple stessa né da fonti vicine all’azienda. Sembra però sempre più probabile che si opti per una decisione di questo tipo che, tra le altre cose, fa intendere come il nuovo modello in uscita quest’anno non avrà troppe differenze rispetto a quello presentato lo scorso autunno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, una novità spinge via gli utenti: pericolo spionaggio

iPhone 13 o 12s? L’indiscrezione di Bloomberg

Secondo quanto riferito dal portale Bloomberg, Apple lancerà in autunno l’iPhone 12s. Un ritorno al passato per il colosso di Cupertino, che aspetterà un altro anno prima di passare alla 13sima generazione. Le novità ovviamente non mancheranno, anche se magari non saranno rivoluzionarie come in passato. Si parla di un ritorno al TouchID, che questa volta dovrebbe essere collegato sotto al display per permettere agli utenti di sbloccare il telefono col dito.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Play Store, rimosse 164 app pericolose: cancellatele dagli smartphone

Si lavora anche per un rivoluzionario sistema di raffreddamento con camera di vapore, che garantirebbe al melafonino prestazioni ancor più top di gamma. Oltre all’iPhone 12s (o 13), comunque, gli sviluppatori pare stiano lavorando anche a prototipi di smartphone pieghevoli. Il lavoro continua, ma difficilmente vedranno la luce nel 2021.