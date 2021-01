Insediamento Biden, Washington pronta e blindata: tutti i dettagli

Insediamento Biden, tutto pronto per il giuramento del nuovo Presidente e della sua vice, Kamala Harris. Washington è blindata per timore di attentati

Il grande giorno di Joe Biden sta per arrivare. Tra poche ore diventerà ufficialmente il 46esimo Presidente degli Stati Uniti succedendo a Donald Trump che ha già deciso di boicottare la cerimonia. Ma non è una vigilia come le altre, non solo per quanto successo negli ultimi giorni.

Biden oggi era a Wilmington e nel suo ultimo discorso prima di entrare alla Casa Bianca si è anche commosso fino alle lacrime per l’orgoglio di “essere un figlio del Delaware”. Ora però entrerà in un’altra dimensione insieme a Kamala Harris, la sua vice presidente chiamata a giurare ufficialmente insieme a lui.

A Washington, dopo il recente assalto al Congresso, sono state predisposte misure eccezionali, anche maggiori a quelle inizialmente previste. In tutto mille invitati, cerimonia in streaming e pubblico sostituito da 200mila bandiere americane piazzate lungo il National Mall della capitale. Mobilitati 10mila soldati della Guardia nazionale, ma i militari impegnati nella sicurezza saranno in tutto 25mila.

Washingnton, cerimonia blindata per Biden e Harris: chi sono gli ospiti e dove vedere la diretta gv

La cerimonia del giuramento e insediamento di Joe Biden dovrebbe cominciare alle 13 americane, cioè quando in Italia saranno le 18. Diversi gli ospiti d’onore previsti, a cominciare da alcuni ex presidenti come Barack Obama, Bill Clinton e George Bush Jr. mentre per la prima volta in 100 anni sarà assente il presidente uscente.

Sarà Lady Gaga, apertamente a favore di Joe Biden fin da subito a cantare l’inno degli Stati Uniti, mentre come madrine della cerimonia sono state scelte Eva Longoria e Kerry Washington. Sul palco tra gli altri Bruce Spingsteen, John Legend, Jennifer Lopez e i Foo Fighters. Ioltre poco prima rima della cerimonia Tom Hanks condurrà su ABC lo speciale ‘Celebrating America’.

In Italia sarà possibile seguire la diretta tv dell’evento su Rai 1 che trasmetterà dalle 17lo speciale “’Il giorno di Bide’ condotto da Emma D’Aquino. Il live da Washonton andrà po avanti fino alle 18.45 e successivamente anche su RaiNews24. Diretta anche per Enrico Mentana su La7 sempre dalle 17 con la consueta maratona. Anche i canali all-news come SkyTG24 e TGCom24 seguiranno la diretta sempre 17.