GF Vip, prova la fuga in piena notte ma glielo impediscono – VIDEO

Caos al GF Vip, concorrente tenta la fuga nella notte, ma la porta viene blindata. Tutti i compagni sono corsi in aiuto

Grazie alle telecamere sempre accese nella casa del GF Vip, è stata registrata anche la tentata fuga di Stefania Orlando in piena notte. La concorrente, infatti, ha provato ad uscire dalla casa, ma è subito stata raggiunta dal resto del gruppo che le ha impedito di oltrepassare la porta rossa.

Dopo la puntata di lunedì 18 gennaio, la Orlando è stata all’orlo di una crisi di nervi perché praticamente protagonista assoluta di ciò che ha andato in onda. L’ex marito, Andrea Roncato, ospite di Live – Non è la D’Urso, ha parlato di un presunto tradimento per cui il matrimonio è giunto al capolinea.

GF Vip, caos nella notte: fan inferociti con la trasmissione

Amo Tommaso che in questa situazione così critica si mette davanti la porta con il suo calice di vino in mano per impedire a Stefania di fare una sciocchezza e di uscire! #tzvip #gfvip #sovip @stefyorlando pic.twitter.com/WhMiNJW4fr — Cristina10GG (@cri10cri) January 19, 2021

Tommaso Zorzi sull’uscio della fatidica porta rossa ha impedito l’uscita della Orlando, minacciando di seguirla a ruota e con lui tutti gli altri. Non è la prima volta che si assiste ad un caos simile, infatti – secondo molti fan della trasmissione – il GF Vip sta esasperando i suoi concorrenti. Ormai chiusi in casa da inizio ottobre, le querelle viste sono veramente tante.

Nata l’ipotesi di un ulteriore prolungamento di quest’edizione, qualcuno è andato anche in crisi, tanto da spingere gli utenti di Twitter a mandare in tendenza l’hashtag #STOPGFVIP.