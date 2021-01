Gabry Ponte in ospedale: il messaggio sui social spaventa i fan. Il famoso disk jockey ha condiviso su Facebook una notizia preoccupante

Gabry Ponte, all’anagrafe Gabriele Ponte, è un famoso Dj italiano, ex membro degli Eiffel 65, band dance degli anni ’90 con la quale ha venduto circa 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Il 47enne di Torino ha intrapreso una brillante carriera da solita, incidendo diversi dischi e realizzando live molto seguiti anche all’estero. Purtroppo nell’ultimo periodo non era stato molto bene e poche ore fa ne ha dato lui la spiegazione attraverso il suo profilo Facebook.

“Ciao devo dirvi una cosa. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore , ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali che è malata”. Gabry Ponte annuncia di essere ricoverato in ospedale sottolineando come l’intervento si terrà nella mattinata del 20 gennaio.

Gabry Ponte in ospedale: dovrà operarsi al cuore domani

Su Facebook Gabry Ponte poi prosegue nel suo racconto: “La mia è una malattia congenita, purtroppo degenerata ultimamente. Ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni. Devo dire che odio le complicazioni e quindi eccomi qua in pigiama nel mio letto di ospedale. Sarò out dai concerti per un bel po’ e utilizzerò questo periodo per rimettermi bene in forze e ripartire più carico che mai!”.

Nel frattempo i suoi numerosissimi fan si sono affrettati a mandargli parecchi messaggi di incoraggiamento sui social, augurandogli una prontissima guarigione, in un momento davvero delicato per tutti noi.

