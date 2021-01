Elisa Isoardi, momento delicatissimo: l’annuncio scuote tutti e c’è preoccupazione per la conduttrice ed ex modella di Cuneo.

Elisa Isoardi attraversa un momento davvero delicato e i suoi tantissimi fan sono in apprensione in queste ore. La conduttrice ed ex modella di Cuneo, che aveva recentemente dichiarato di voler voltare pagina rispetto al passato e di essere pronta a provare cose nuove, ha pubblicato poco fa un post su Instagram che la spiazza tutto. E adesso in moltissimi si chiedono cosa stia accadendo all’ex fidanzata di Matteo Salvini.

Elisa Isoardi lascia tutti a bocca aperta: il suo annuncio su Instagram

Ecco le sue parole: “Pronta per uscire ♥️ Ieri è stata una giornata difficile per me, si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate ed invece no. Ma per andare avanti bisogna curarle con pazienza ed amore. La vita ci sorprende, sempre. Oggi ho una nuova consapevolezza”. Seguiremo con grandissima attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso in caso di novità importanti.