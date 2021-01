Crisi di Governo, Conte al Senato: “Voltiamo pagina, dobbiamo restare uniti” – VIDEO

Ieri la conferma alla Camera della fiducia, oggi al Senato, il premier Giuseppe Conte chiede unità di Governo

Giuseppe Conte al Senato, dopo i 321 sì ottenuti ieri alla Camera, chiede unità di Governo. La fiducia ottenuta ieri lo spinge ad andare oltre, a ripartire con celerità per emarginare la ferita prodotta dalla crisi e dall’emergenza in cui vive il mondo intero.

Sono 45 i senatori iscritti a parlare dopo il discorso fatto dal premier, dopodiché alle 16:30 l’aula sarà evacuata e sospesa la seduta per un’ora per consentire la sanificazione. Al termine di quest’ultima, è prevista la replica del premier che precederà le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la chiama, che dovrebbe iniziare alle 18. L’esito degli scrutini non si avrà prima delle ore 20:30.

Crisi di Governo, il discorso di Giuseppe Conte al Senato

Durante il discorso al Senato, Giuseppe Conte ha accennato ad un ottimo lavoro fatti in questo anno di pandemia. Le sue parole hanno suscitato caos in aula e non solo, Matteo Salvini gli ha risposto con un Tweet:

Conte: abbiamo lavorato bene e fatto tanto per tutti, Partite Iva e famiglie, studenti e lavoratori, medici e commercianti, donne, giovani e pensionati.

Davvero?

Voi ve ne siete accorti???#Senato pic.twitter.com/MXSLHH8VvF — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 19, 2021

Concluso il discorso di Giuseppe Conte, con un lungo applauso, è partita la discussione per i voti alla fiducia al premier, Casini e Monti gli preannunciano il pieno appoggio, non senza perplessità, ma con i complimenti di aver gestito bene – ma non in maniera eccellente – la pandemia.