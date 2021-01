Caso Zaki, il legale annuncia: “Altri 15 giorni di reclusione per Patrick”

Hoda Nasrallah, uno dei legali di Patrick Zaki, ha annunciato che lo studente dovrà rimanere altri 15 giorni in carcere

Patrick Zaki dovrà restare altri quindici giorni in carcere. L’egiziano è uno studente dell’università di Bologna in carcere da quasi un anno nel suo paese natale con l’accusa di far propaganda sovversiva su Internet. A rendere noto il prolungamento della reclusione è stato il legale Hoda Nasrallah: “Ci aspettavamo la scarcerazione, ma sono stati comminati altri 15 giorni di carcere”.

L’arresto di Patrick Zaki

Patrick Zaki è stato arrestato il 7 febbraio del 2020 in circostanze controverse e, secondo quanto riferito da Amnesty, rischia fino a 25 anni di carcere. Fino ad ora non è stato ancora fatto un processo, perché la custodia cautelare in Egitto può durare fino a due anni.

Le accuse a carico di Zaki sono basate su alcuni post di un account Facebook che i legali definiscono falsi. Le accuse delle autorità egiziane sono di “diffusione di notizie false, l’incitamento alla protesta e l’istigazione alla violenza e ai crimini terroristici”. Il ventinovenne è al momento detenuto nel settore per indagati del carcere cairota di Tora.