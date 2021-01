Vaccino Covid, svolta in Gran Bretagna: somministrazioni a over 70

Vaccino Covid, questa settimana in Gran Bretagna si partirà con le somministrazioni per i cittadini over 70

Il vaccino anti Covid è ormai realtà da qualche settimana. Pfizer sta distribuendo – nonostante qualche difficoltà – le proprie dosi anche ai Paesi membri dell’Unione Europea, con una campagna di vaccinazione che prosegue a passo spedito e punta ad avere ancor più rinforzi nelle prossime settimane.

In Gran Bretagna, intanto, verrà compiuto un importante passo in avanti nel corso di questa settimana: si partirà con le somministrazioni per i cittadini ultrasettantenni. Una grande notizia, annunciata in anteprima dal sottosegretario del governo di Londra – e responsabile della campagna vaccinale – Nadhim Zahawi alla Bbc. Ecco tutti i dettagli del piano e i numeri previsti nelle prossime settimane.

Vaccino Covid, in Gran Bretagna somministrazioni per over 70

Presto la Gran Bretagna inizierà a somministrare il vaccino anti Covid anche agli over 70. Lo ha annunciato il responsabile della campagna vaccinale Nadhim Zahawi ai microfoni della Bbc. L’obiettivo è quello di completare l’immunizzazione delle fasce maggiormente a rischio entro il prossimo 15 febbraio, con un totale di 15 milioni di persone che dovranno essere vaccinati entro i termini prestabiliti. Il piano prevede che, già nei prossimi giorni, oltre cinque milioni di cittadini appartenenti alle fasce 3 e 4 verranno convocati per ricevere il farmaco.

Il Regno Unito utilizzerà ben tre vaccini autorizzati, ossia quelli di Pfizer/BioNTech, AstraZeneca e Moderna. Già oggi, sono oltre 3,8 milioni le persone che già hanno ricevuto la prima dose del farmaco e aspettano quella di richiamo. Continua quindi a passo spedito la campagna vaccinale del Paese.