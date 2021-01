Tegola Roma, big positivo al coronavirus: è asintomatico

Dopo la batosta del derby la Roma deve fare i conti con un’altra tegola. Un big è risultato positivo al coronavirus.

Non c’è pace per Nicolò Zaniolo. Il 2021 sarebbe dovuto essere l’anno della rinascita, ossia quello del rientro dall’infortunio, ma alcuni eventi lo hanno portato a vivere momenti veramente difficili.

L’infortunio con la maglia azzurra, dopo aver recuperato dall’altro infortunio, è stato il primo shock. A questo ha fatto seguito la fine della sua relazione con Sara Scaperrotta, tra l’altro in attesa. Al peggio non c’è mai fine e così il gossip ha iniziato a parlare di Nicolò e di una presunta relazione con Madalina Ghenea, zittita poi dalla stessa modella rumena. Dopo questi momenti sicuramente non positivi, Zaniolo è risultato positivo al coronavirus.

Roma, Zaniolo positivo al covid: l’annuncio sui social

La positività di Nicolò Zaniolo non desta preoccupazioni al gruppo della Roma, in quanto il giocatore è in recupero dall’infortunio subito a settembre scorso mentre vestiva la maglia della nazionale.

Il trequartista giallorosso, costantemente monitorato come i suoi compagni di squadra, ha reso noto sui suoi profili social la sua positività al covid. Ha affermato di stare bene ed ha ribadito la sua volontà di rientrare presto in campo: “Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile – ha scritto su Instagram -, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa”.