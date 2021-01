Sposo abbandona donna sull’altare, lei convola a nozze con un invitato

Lo sposo abbandona la futura consorte il giorno delle nozze e lei decide di convolare a nozze con un invitato: è successo a Karnataka, in India

Lo sposa abbandona la sua futura consorte sull’altare prima del matrimonio. E’ accaduto in un villaggio di Tarikere taluk, nel distretto di Chikkamagaluru (Karnataka), in India. Non è tanto questo a far notizia, quanto la decisione della donna di convolare a nozze con un invitato.

Secondo quanto riferito dai media locali, lo sposo aveva un’amante che lo avrebbe minacciato di avvelenarsi pubblicamente e di rovinargli le nozze se lui non si fosse tirato indietro. L’uomo, spaventato dalla minaccia, si sarebbe deciso ad abbandonare la promessa sposa. Niente lasciava pensare, fino ad un giorno prima della cerimonia, ad un possibile risvolto del genere.

La donna, di nome Sindhu, ci ha messo pochi minuti per consolarsi, pescando il nuovo sposo a caso tra gli invitati al matrimonio. A sorpresa ne hanno trovato uno seriamente deciso a sposarla: si è trattato del direttore d’orchestra Chandrappa. L’uomo pare abbia accettato di buon grado le nozze con la giovane sposa. Contemporaneamente, come chicca in una strana storia, nello stesso luogo era intento a sposarsi anche Ashok, fratello di colui che se l’era data a gambe.