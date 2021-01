Sanremo 2021, è arrivata la decisione definitiva da parte della Rai: tutto quasi pronto per la seconda edizione condotta da Amadeus e Fiorello

Ormai non ci sono più dubbi: il 71esimo Festival di Sanremo 2021 andrà in scena dal 2 al 6 marzo direttamente dal Teatro Ariston. La Rai oggi ha confermato le date al termine di una riunione tra i vertici dell’azienda, il direttore artistico Amadeus e l’amministratore delegato Fabrizio Salini.

Fondamentale sarà il Protocollo sanitario e organizzativo che presto sarà sottoposto alle autorità competenti. E la Rai vuole a tutti i costi la presenza del pubblico nella platea dell’Ariston. Una richiesta fatta anche da Enzo Mazza (presidente della Federazione dell’industria musicale italiana), intervistato dall’Adnkronos, il (Fimi), ha parlato del Festival. “Sarebbe un bel segnale di ripartenza farlo tutto in presenza ma è evidente che in questo momento, così rischioso, si possa realizzare solo un progetto esclusivamente televisivo”.

Insieme ad Amadeus, direttore artistico e conduttore per il secondo anno di fila, ci saranno Fiorello, il cantante Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic per tutte le serate. Invece Elodie dovrebbe partecipare ad una sola puntata, ma il nome forte resta quello di Vanessa Incontrada.

Sanremo 2021, tutte le novità: cantanti in gara, formula, ospiti all’Ariston



Saranno quindi cinque le serate del Festival, compresa quella del giovedì dedicata alle canzoni d’autore. Tutti i Big interpreteranno brani storici nel panorama musicale italiano italiana, ma non devono essere strettamente collegati al Festival. Le esibizioni saranno da soli o con alcuni ospiti e a dare un giudizio sarà ‘Orchestra di Sanremo. Tutti i risultati si sommeranno con la classifica generale.

Saranno 26 i Big in gara e spaziano tra vari generi, età e gusti musicali del pubblico

Francesca Michielin e Fedez con ‘Chiamami per nome’

Francesco Renga con ‘Quando trovo te’

Ermal Meta con ‘Un milione di cose da dirti’

Fasma con ‘Parlami’

Arisa con ‘Potevi fare di più’

Gio Evan con ‘Arnica’

Coma Cose con ‘Fiamme negli occhi’

Gaia con ‘Cuore amaro’

Irama con ‘La genesi del tuo colore’

Fulminacci con ‘Santa Marinella’

Madame con ‘Voce’

Willie Peyote con ‘Mai dire mai, la locura’

Orietta Berti con ‘Quando ti sei innamorato’

Måneskin con ‘Zitti e Buoni’

Malika Ayane con ‘Ti piaci così’

Aiello con ‘Ora’

Max Gazzè con ‘Il farmacista’

Ghemon con ‘Momento perfetto’

La rappresentante di lista con ‘Amare’

Noemi con ‘Glicine’

Random con ‘Torno a te’

Colapesce e Dimartino con ‘Musica leggerissima’

Annalisa con ‘Dieci’

Bugo con ‘E invece sì’

Lo Stato Sociale con ‘Combat pop’

Extralisco feat Davide Toffolo con ”Bianca luce nera’

Otto invece i cantanti che partecipano a Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte:

Elena Faggi con ‘Che ne so’;

Dellai con ‘Io sono Luca’;

Gaudiano con ‘Polvere da sparo’;

Folcast con ‘Scopriti’;

Greta Zuccoli con ‘Ogni cosa di te’;

Davide Shorty con ‘Regina’;

Wrongonyou con ‘Lezioni di volo’;

Avincola con ‘Goal’

Secondo le prime indiscrezioni, come quelle del settimanale ‘Oggi’, Amadeus avrebbe avrebbe invitato come ospite Diodato, vincitore della scorsa edizione. Ma si annuncia anche la presenza di Emma e Alessandra Amoroso per promuovere il loro primo singolo insieme ‘Pezzo di cuore’. Ancora incerta al momento la presenza di ospiti internazionali.