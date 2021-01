Regina Elisabetta, spunta una bellezza da capogiro nella famiglia reale: le Foto stanno facendo il giro del web in queste ore.

Si è recentemente vaccinata contro il Covid-19, ma adesso la Regina Elisabetta finisce sotto i riflettori per un altro motivo. Tra i reali d’Inghilterra, infatti, si parla con una certa insistenza in queste ore del pronipote della Regina, ovvero di Arthur Chatto, che all’età di 21 anni sta conquistando proprio tutti. Anzi tutte.

Arthur, nipote della principessa Margaret e figlio di Lady Sarah Armstrong-Jones (a sua volta figlia della principessa Margaret) e di Daniel St George Chatto, è un personal trainer davvero affascinante e le sue Foto stanno facendo il giro del web.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Regina Elisabetta, scandalo in famiglia: scatta l’arresto

Regina Elisabetta, il pronipote conquista tutte: le Foto

Arthur Chatto, che in Inghilterra hanno già soprannominato il ‘rampollo reale più sexy’ in circolazione, ha anche una grande testa oltre che un corpo a dir poco scultoreo. Il giovane Arthur, infatti, è uno studente modello e sta conseguendo una laurea in geografia all’Università di Edimburgo. Ecco alcune Foto che stanno circolando proprio in queste ore sil web:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arthur Chatto (@artchatto)