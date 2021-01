Play Store, rimosse 164 app pericolose: cancellatele dagli smartphone

3D Photo Editor com.vmins.frameefects 50,000

3D Tattoo Photo Editor & Ideas com.softwalk.threedtattoo 10

Applock 2020 – App Locker & privacy guard com.applock.meetink 1,000

AppLock New 2019 – Privacy Zone & Lock your apps com.padgamestd.applock 1,000,000

Assistive Touch 2020 com.teen.asasitivetouch.easytouch 10,000

Audio Video Editor audiochin.com.mp3.cutter.ringtone.video.maker.trimmer 10,000

Audio Video Mixer ttpjsc.com.mp3.cutter.ringtone.video.maker.trimmer 1,000

Battery Saver Pro 2020 – New Power Saver com.lastwod.battery.saver.ram.cleaner 100,000

Block Puzzle 102: New Tentris Mania com.tetris.blockpuzzle3d 1,000

Chronometer com.chronometer.gnuh 10,000

DJ Mixer Studio 2018 com.master.djsona 1,000,000

GPS Speedometer com.lissandras.telannasi.free 100,000

Graffiti Photo Editor – Graffiti Creator com.popperx.graffitiphoto2020 500

iSwipe Phone X com.goldese.controlcenter 5,000,000

Lock app with Password – Applock All App Protector com.tklinkst.applock 100,000

loudest alarm clock ever com.loudultrasound.alarmclock 10,000

Lovedays Memory 2020 – Love Counter Together com.go2counter.lovedays 500

Magnifier Zoom + Flashlight kr.xmatools.magnifier 100

Max Cleaner – Speed Booster Pro 2021 com.pipgami.phonecleaner 100

Motocross Racing 2018 com.ganplank.motorracing 10,000

Name Art Photo Editor com.binkai.heartnameart 10,000

Nox Cool Master – Cool Down 2020 cooling.cleanox.phone.cooler 1,000

OS 13 Launcher – Phone 11 Pro Launcher com.launcher.ios13.ip11usa 50,000

OS Launcher 12 for iPhone X com.landroid.ios12.ios12us 100,000

Photo Editor Awesome Frame Effects 3D com.pipgamiz.photoeditor 1,000

Rain Photo Maker – Rain Effect Editor com.goldxia.raineffect 10

Repair System For Android & Speed Booster systym.rypyir.fyx.opyryting.systym.pryblym 100

Ringtone maker – Mp3 cutter com.xmwork.ringmaster.maker 1,000,000

Ringtone Maker Ultimate: New Mp3 Cutter com.castofworld.ringtonemaker 100,000

Secure Gallery Vault: Photos, Videos Privacy Safe com.kovelp.securegallery 50,000

Smart Cleaner-Battery Saver, Super Booster com.cleaner2020.myphone.pro 1,000

Super Phone Cleaner 2020 com.phonecludner.memorycxeener.fsxtcharging 1,000

Video Music Cutter & Merge Studio com.macthink.musictrimmer.mp3ringtonecutter 100,000

Wifi File Transfer 2019 wifi.transfer.pops 500

Wifi Key – Free Master Wifi com.heimerdinger.wifi 100,000

Wifi Speed Test pth.speedtest.PeaSoft 500,000

Wps Tester com.veigar.dravenpthis 500,000

WPS WPA Wifi Test com.vendra.ivernwpswpa 100,000

100 mb Internet Speed Test – Broadband Speed Test mb.speedtest.network —

2 Ways Call Recorder Automatic, Record Phone Calls com.skud.callrecorder.test —

3D Awesome Frame Effects com.gankmi.frameworkers —

3D Photo Frames Effects & 3D Art Photo Maker com.photo_frame.frame_maker —

Animals Sound Ringtones Real Free com.mikjay.animalringtones —

Anti WannaCry Virus – Android com.neufapps.antiviruswannacry —

Antivirus – Virus Remover com.ceberusni.antivirus —

Antivirus 2017 com.goldmob.antivirus.security —

Antivirus 2017 com.mobileagency.xray —

Antivirus 2017 com.mobiquev.antivirus —

Antivirus 2017 & Cleaner com.antivirus.freecleaner0021 —

Antivirus 2017 & Cleaner com.avast.antiviru —

Antivirus 2020, Cleaner & Booster com.toodoo.smart.cleaner.pro.top2020.virus —

Antivirus For Android com.uranusmobile.antivirus —

Antivirus Pro 2017 com.se7en.antivirus —

Assistive Touch 2018 com.volibears.assistouch —

Audio Video Editor Mixer 2019 – Video Cutter macthinkbox.mp3audioeditor.videomixed —

AV Antivirus 2017 com.tonyinc.antivirus —

Battery Doctor – Power Battery 2018 com.tools.padbattery —

Battery Doctor 2018 – Fast Charger plutanio.fastcharger.batterysaver —

Battery Saver – Fast Charging com.batterylife.battery —

Battery Saver – Saving Battry com.Connon.batterysaver —

Battery Saver Pro com.enverall.phone.optimize.battery.fastcharging —

BeanPro Antivirus com.beanpronew.antivirus —

Big Front – Change Front Size com.bigfont.aether —

boost clean (junk cleaner pro) com.junk.cleaner.phone.boost.security.speed —

Calculator ltc.razarthur.android.calculator —

Call Block Blacklist and Block SMS Easy com.tklinkmast.callblacklist —

Call Recorder For Android com.zuka.callrecorder.voice —

Chinese Chess com.xinzhao.chinesechess —

Clean My Android – Antivirus com.antivirus.cours.faradd —

cleaner booster -ultra security- speed.cleaner.junk.phone.security.boost.cleaner —

Collage Maker photo.mnxmax.collagemakerpro —

Control Center IOS 12 – Phone X Control Center com.goldese.phonrcontrolcenter —

Cool Master -CPU Device Cooler com.ktopgames.coolmaster —

Disk-clean-suite com.avast.clean —

Don’t Stop Eighth Note com.cassiopei.shen —

Don’t Stop Eighth Note com.fizzgaren.ryze —

Don’t Stop Eighth Note 2 com.Dontstop.eightnote —

Don’t Stop Eighth Note Zombie com.appsleon.dontstop —

Eighth Note com.tryndamer.nami —

Eighth Note V2 com.EighthNote.new —

Eighth Note: Yasuhati com.khapkamer.kali —

Fast Charger – Dr Battery 2017 com.kenpasea.saver —

Feeding Fish com.tony.fishes —

Followers – Unfollowers For Insta app.draven.unfollow —

free antivirus com.ANTIVIRUSAPP.ANTIVIRUSAPP —

Free Antivirus-Mobile Security com.namiprotect.antivirus —

Free VPN Proxy – Unlimited VPN & Wifi Security free.vpnmaster.alistar.proxy.anand —

Get Followers Up 2019 com.followers.getfollowers.followersinsta —

Get Followers Up 2020 com.follower.getfollowers.followersinsta —

GPS Navigation com.nakrothtoro.malochgildurgps —

Holy Bible com.omisego.action —

How Fast is My Internet – High Internet Speed Test mz.speedtest.internet —

Internet Speed Check 2019 hp.tonyinc.speedmeter2018 —

Internet Speed Test hp.leesin.leblanc —

Internet Speed Test internet.speedtest.wifi.analyzer.morganas —

Internet Speed Test APK ayoub.dev.wifi —

Internet Speed Test Free hp.minigone.checkinterneto —

Internet speedmeter check speedmeter2018.internetanalytics.testwifi —

K-Lock gallery picture & video com.kenpazi.securegallery —

Learn Excel 2019 usapp.den.dendidotoversion —

Learn Play Piano – Pianist com.qjoker.renlpianotenshen —

Lich Van Nien 2017 jp.cotts.lichviet —

Lịch Vạn Niên 2018 – Lịch Âm 2018 lb.alice.lichviet —

Lion Antivirus 2017 techmob.lion.antivirus.security.freeantivirus —

Loudest Volume Booster annie.fiddlestick.execution —

Love days counter com.mloves.countdays —

Male To Female Voice Changer com.sunnyapp.voicechanger —

Master Sudoku Offline Free 2018 sdkpro.sudoku —

Max Cleaner – Booster, Optimizer, Super Cleaner com.max.booster.cleaner.phone.memory.pro —

Memory Cleaner 2020 com.beoszei.mazzer.czeanez.czean —

Milab Music Player – All format audio files com.minplayer.musicmp3ring —

Mine Sweep – Free Miner Game violet.rammus.quinn —

Mp3 cutter – Video Cutter, Easy Ringtone Maker com.photovideo.maker.video.trimmer.mp3.cutter.ringtone —

MP3Cutter & Ringtone Maker 2020 com.rekcos.ringtonemaker —

New Full Battery Saver – Battery Manager & Cleaner com.drbattery.battery.saver.ram.cleaner —

Night Mode com.morgana.nightscreen —

Old Phone Ringtones com.ringtones2018.annie.alarms —

Optimiser Pro Cleaner Booster com.obtimizersupercleaner.antivirus —

Phone Booster goldmast.lovefaster.speedcleaner —

Phone Cleaner – Speed Booster nightcopo.cleanspeed.cleanjunk —

Phone Cooler – Cooling Master com.ritamobile.cooldownphone.cpucooler —

Photo Editor com.beststudian.photocollage —

Photo Frame Effects 3D com.kenpasx.framephotox —

QR Code Scanner – QR Reader com.Mobinet.scan —

Quick Ball com.goldenwd.assistouch —

Quick Photo Square – Insta Emoji 2019 com.kinvkep.instasquareemojisticker —

Recovery all photo deleted com.vttl.app7.restoreimages —

Scream Go – Eighth Note T-Rex com.dotsgame.eighthnote —

Secret Lock com.goldmast.applock —

Security Pro com.hilas.forsecuritypro —

Simple App Lock com.zooinc.applock —

Smadav antivirus 2017 com.smailapps.antivirus —

Smadav antivirus for android 2018 com.smallapp.antivirus —

Smadav pro Total security com.smartbapp.antivirus —

Sound Meter com.yornstone.mina —

Speed Test Internet – Speed Check hp.plutini.speedico —

speedtest net app inter.speed.test —

Sudoku 2 hp.sudoku —

Sudoku Basic For Beginners 2019 gemosm.sudoku —

Super Antivirus Cleaner 2020 com.jaybox.cleaner.security —

Super Cleaner – Phone Cache Cleaner, RAM Booster com.cleanbooster.ducleanerjungle.phonepro.info —

Super Loud Alarm Clock karthus.warhamme —

Super Loud Volume Booster com.veerajax.volumebooster —

Super Wifi Rounter – Who Is On My Wifi com.whenanalyzer.speedtxts.wifireuter.wifibeoster —

Super Wifi Rounter – Who Is On My Wifi com.wifibestusas.speedusas.wifibester.wifibestusa —

TV Antivirus Free + Applock toto.prosecurity —

Ultra Cleaner 2018 com.anti.antianti —

Unfollowers & Ghost Followers For Insta lux.elixir.unfollow —

Virus Cleaner – Antivirus 2018 jems.antivirus.security —

VPN Unlimited Proxy – Super VPN For Android free.vpnmaster.leBlanc.proxy.anand —

WiFi Toolbox net.appstyl.wifi.booster.analyzer —

WPS Tester com.veigar.ivernwpswpa —

انفالوياب اينستاگرام instapersan.youch.unfollow —

— com.adrocklink.batterysaveras —

— com.maloch.colorballsnbl —

— com.miyoo.miyoubaidian —

— com.vttl.app7.restoreimaget —

— com.xmwork.ringmaster.makes —

— elphitamine.controlcenter —

— free.vpn.super.proxy.anou —

— hp.toolbox.speed —

— lulu.drmundow2017 —