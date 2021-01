Una delle serie TV rivelazione di Netflix è sicuramente Lupin. La prima stagione conta solo cinque episodi, ma ne sono in arrivo degli altri.

Le serie TV che stanno spopolando su Netflix sono Cobra Kai, Bridgerton e Lupin. Gli utenti stanno apprezzando le trame avvincenti e colpi di scena che caratterizzano queste serie, ma sono molti gli abbonati al servizio che si chiedono se arriveranno dei nuovi episodi.

In base alla popolarità avuta, Netflix decide se far continuare a girare nuove scene e sicuramente le tre serie TV avranno un seguito. Mentre su Bridgerton non si sa ancora nulla, per Cobra Kai e Lupin si ha la certezza. Per il sequel di Karate Kid la quarta stagione dovrebbe essere lanciata il prossimo autunno, mentre per Lupin forse ci vorrà un po’ più di tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Netflix, arriva lo Spatial Audio: grande novità per tutti gli abbonati

Netflix, quando usciranno i nuovi episodi di Lupin: la data

Sui nuovi episodi di Lupin ci sono ancora molte incognite. Solitamente Netflix fa passare tra una stagione e l’altra un anno, e difficilmente per Lupin sarà diverso. Infatti, molto probabilmente i nuovi episodi della serie TV ispirata all’originale Arsenio Lupin della letteratura, potrebbero arrivare prima della fine dell’anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Netflix, la lista completa dei film in arrivo nel 2021: almeno uno a settimana

Una data ufficiale ad oggi non esiste, ma la prima parte di Lupin si interrompe con un finale sospeso e questo fa pensare a un sequel che potrebbe bruciare le tappe e arrivare anche in autunno. Ma sono solo supposizioni e ad oggi non si hanno certezze.