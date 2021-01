Iva Zanicchi ha una figlia fantastica: la conoscete? – FOTO

Iva Zanicchi ha una figlia che non ama i riflettori e forse in pochi conoscono. Conosciamola meglio.

Iva Zanicchi è stata sposata due volte e dal primo matrimonio, con Antonio Ansoldi, è nata Michela: sua unica figlia. È nata a Milano nel 1967 ed ha frequentato il liceo linguistico Oxford a Monza. Dopo essersi diplomata decide di iscriversi alla facoltà di Psicologia presso l’Università degli studi di Padova.

Michela Ansoldi è diventata una brava psicologa e non ama essere al centro dell’attenzione. Non ha voluto seguire le orme della madre, ne tantomeno provare a farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Iva Zanicchi, ha una figlia fantastica: la conoscete?

Sarà stato difficile per lei avere una madre famosa che spesso era fuori casa per via dei tanti impegni che forse l’hanno portata a non viverla a pieno. Poche volte è apparsa in TV e altrettante volte ha rilasciato delle dichiarazioni, ma quelle poche volte ha ha dichiarato che è stato difficile vivere con genitori molto impegnati e questo non le è stato d’aiuto nella sua infanzia.

A confermarlo la stessa Iva Zanicchi nelle interviste più intime rilasciate a Barbara D’Urso e a Verissimo. Dalle dichiarazioni fatte in queste esclusive la cantante ha permesso ai telespettatori di conoscere meglio sua figlia e alcuni dettagli della sua vita privata.