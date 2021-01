Francesca Cipriani, confessione choc: le sue dichiarazioni rilasciate nel corso di una lunga intervista al quotidiano ‘Libero’.

E’ uno dei volti femminili più apprezzati ed amati della televisione italiana e presto condurrà la nuova edizione de ‘La Pupa e il Secchione’, ma Francesca Cipriani ha trascorso degli anni difficili prima di arrivare al successo. La 36enne originaria di Popoli, che ha avuto inizialmente una grandissima visibilità soprattutto grazie al Grande Fratello 6, si racconta nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano ‘Libero’ e rivela aneddoti che nessuno conosceva. Procediamo, però, con ordine ed entriamo nel dettaglio delle dichiarazioni della bellissima ragazza abruzzese.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, attacco di ansia per uno dei concorrenti più amati: c’è il ritiro?

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Teo Mammucari torna in TV in un ruolo mai visto prima: l’indiscrezione

Francesca Cipriani è stata sequestrata e violentata: le sue parole

Ecco alcuni dei passaggi più importanti dell’intervista di Francesca Cipriani: “Personalmente ho subito una violenza pesante, ma non a una festa: sul posto di lavoro. Era il mio primo lavoro, la commessa, ero in una boutique in Abruzzo, a Sulmona. Il proprietario dopo un po’ di tempo mi ha sequestrata, chiusa, e mi stava violentando. So cosa significa. Sono svenuta. Lui allora si è preoccupato, mi ha sentito il polso e si è fermato. Avevo 18 anni. È stato denunciato. Ho 36 anni, ma sembra ieri. Le cicatrici non si rimarginano. Mi hanno aiutato i miei genitori, mi sono data forza da sola. A meno che uno perde la memoria, non dimentica”. Dichiarazioni forti che lasceranno sicuramente di stucco il mondo dello spettacolo e non solo.