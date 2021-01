Ex Ilva, continua a far discutere la morte, avvenuta nel 2014, di Lorenzo Zaratta a seguito dell’inquinamento prodotto dallo stabilimento.

È morto nel luglio del 2014 a seguito di una lunga battaglia contro il cancro, dopo oltre due anni in cui era ormai diventato un simbolo per tutti nella lotta all’inquinamento contro lo stabilimento dell’ex Ilva. Una conclusione a cui è arrivata in seguito anche la Procura di Taranto che ha stabilito come la morte del piccolo Lorenzo Zaratta sia stata causata dalle attività svolte nella fabbrica. Una battaglia lunghissima, che ha visto il padre del piccolo costantemente in prima fila per ottenere giustizia. Nell’inchiesta della procura gli indagati sono in tutto nove. Si tratta di persone che avevano un ruolo di responsabilità nella gestione dello stabilimento che in quegli anni era sotto la guida del gruppo Riva.

Ex Ilva, le dichiarazioni della procura riportate dall’Ansa

L’Ansa di recente ha riportato alcune dichiarazione della Procura, la quale afferma come le persone coinvolte nell’indagine avrebbero consentito “la dispersione di polveri e sostanze nocive provenienti dalle lavorazioni delle Aree: Parchi Minerali, Cokerie, Agglomerato, Acciaierie e Gestione Rottami Ferrosi dello stabilimento siderurgico”. E la mancata adozione di misure di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avrebbero avuto come diretta conseguenza quella di provocare“una grave malattia neurologica al piccolo Lorenzo Zaratta che assumeva le sostanze velenose durante il periodo in cui era allo stato fetale”.

D’altronde, nella perizia svolta dai consulenti della famiglia sulla morte di Lorenzo, viene rilevato come nel suo cervello, siano stati ritrovati diversi “corpi estranei” tra cui ferro, zinco, silicio e alluminio.