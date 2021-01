Elisabetta Canalis si rende protagonista in uno scatto che ha mandato in tilt i contatori social.

Per l’ex velina il tempo sembra essersi fermato. La sua bellezza è rimasta intatta e forse tutto ciò è dovuto alla sua passione: lo sport. Elisabetta Canalis ama l’attività sportiva e a volte anche attraverso i social lo rende noto.

Praticare corsa o altri esercizi fisici, oltre che a tenere in forma il proprio corpo, permette di contrastare i segni dell’età e a riportare il buon umore. Elisabetta è sempre in forma, sorridente e bellissima e lo scatto di oggi non fa altro che confermare tutto.

Elisabetta Canalis in deshabillé prova a coprirsi: scatto super – FOTO

L’ex compagna di Bobo Vieri e George Clooney sul suo profilo Instagram ha postato uno scatto che la ritrae vestita a metà. I fan immediatamente dopo la pubblicazione hanno messo like alla foto e commentato facendo apprezzamenti.

Elisabetta Canalis indossa solo un paio di jeans e completamente scoperta nella parte superiore, prova a nascondere il suo lato A con l’aiuto delle sue braccia. Lo scatto in bianco e nero per gli utenti è superlativo.