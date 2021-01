Il premier Giuseppe Conte, a partire dalle ore 12, ha parlato in Aula alla Camera dei Deputati sulla situazione politica in atto

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle 12 ha cominciato il discorso in Aula alla Camera dei Deputati sulla situazione politica in atto.

“In questi momenti drammatici, avvolti dalla pandemia, la maggioranza ha dimostrato grande responsabilità. Sono state raggiunte convergenza di veduta e risolutezza di azione nei momenti più difficili”.

“Senza l’arroganza di chi crede di aver fatto sempre le migliori scelte, abbiamo agito con il massimo scrupolo e nella massima attenzione, impegnando tutte le energie.

“Abbiamo deciso di tutelare la salute e solo tutelando quel bene primario, si può preservare il tessuto economico del paese”.

“L’esperienza della pandemia ha rafforzato nelle forze politiche che con lealtà sono nel governo la consapevolezza del dialogo”.

“Abbiamo stanziato importanti risorse a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie. Abbiamo posto le basi per un deciso rilancio della crescita. Politica è stata la determinazione con cui il governo ha chiesto all’Unione europea di farsi promotrice di politiche espansive, con debito comune orientato al raggiungimento di strategie condivise. Lo storico accordo su Next generation Eu ha impresso alla politica europea una svolta irreversibile inaugurando un nuovo corso in grado di cambiare i paradigmi delle politiche economiche e il volto stesso dell’Ue”.

“L’assegno unico mensile si colloca in una cornice di interventi volti ad alleggerire il peso fiscale sulle famiglie, sarà introdotto da luglio per famiglie con figli sotto i 21 anni”.

“Non avremmo potuto realizzare tutto questo se non ci fossero state condivisione, collaborazione, responsabilità, in ciascuna forza politica”.

“E’ nei momenti più critici per il paese che dobbiamo trovare le ragioni più nobili e alte della politica. Si tratta del servizio per i bisogni della comunità nazionale. Non bisogna ragionare con la logica di potere. Alla società che sta uscendo con difficoltà dalla pandemia non possiamo offrire risposte mediocri. Il governo deve essere all’altezza di questo compito. Le nostre energie dovrebbero essere tutte, sempre concentrate sulla crisi del Paese. Così, agli occhi dei cittadini, appaiono dissipate in contributi polemici, spesso sterili, del tutto incomprensibili. Rischiamo così tutti di perdere contatto con la realtà. C’era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No”.

