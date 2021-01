Cristina Chiabotto è incinta: l’ex Miss Italia mostra il pancione – FOTO

L’ex Miss Italia, Cristina Chiabotto, è incinta: la donna ha mostrato il pancione ai fan sul proprio profilo Instagram. La foto

La nota ex Miss Italia, Cristina Chiabotto, ha annunciato sul proprio profilo Instagram di essere incinta di 25 settimane. “Sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso.

Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore🤍. Mamma, papà & Paper”, il messaggio strappalacrime che ha accompagnato l’immagine di lei e suo marito che indicano il pancione mentre il loro cane dorme di fianco. Un annuncio che però non ci dice se sarà un lui o una lei, per questo toccherà aspettare un nuovo post oppure attendere che partorisca.

Chi è il marito di Cristina Chiabotto

Il marito della Chiabotto, i due sono sposati dal 2019, è Marco Roscio. L’uomo, classe ’86, è direttore generale di una grande cartiera che non ha fatto mai parte del mondo dello spettacolo nonostante le numerose copertine che gli ha dedicato il settimanale Chi. Lui, così come l’ex Miss Italia, è un gran tifoso della Juventus. Roscio ha preso a tutti gli effetti il posto di Fabio Fulco nel cuore della bella modella torinese.