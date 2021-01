Covid, dalla Germania annunciano: “Non escludiamo chiusura frontiere”

Emergenza Covid, la Germania potrebbe nuovamente chiudere le frontiere. Lo fa sapere il ministero dell’interno tedesco

I numeri relativi all’emergenza Covid obbligano al massimo della cautela. Nonostante l’arrivo del vaccino, i vari governi nazionali stanno continuando ad adottare misure sempre più stringenti per tentare di rallentare una curva epidemiologica che rischia di diventare più critica di quanto già non lo sia ora.

A tal proposito, è intervenuto poco fa il ministero dell’interno della Germania, che non ha escluso una nuova chiusura delle frontiere. “Se ne parlerà domani nel corso dell’incontro fra la cancelliera Angela Merkel e i vari Laender” ha fatto sapere un portavoce. Anche il presidente della Baviera Markus Soeder ha aperto a questa possibilità: “Sarebbe ragionevole qualora non dovesse riuscire una strategia europa contro il Covid“.

Covid in Germania, continua il lockdown duro

La Germania è tra i paesi che più stanno vivendo con difficoltà l’emergenza Covid. Oltre all’alto numero dei contagi giornalieri, a preoccupare il governo tedesco è soprattutto quello relativo ai decessi. Per questo motivo, già dallo scorso 16 dicembre è in vigore un lockdown duro che dovrebbe terminare il 31 gennaio. L’intenzione però, stando alle parole della cancelliera Angela Merkel, è quello di prolungarlo per almeno altre 8-10 settimane.

Ad oggi, il commercio al dettaglio non essenziale è completamente fermo, così come tutti i ristoranti, i locali e i negozi. Chiusi anche gli asili e tutte le scuole, insieme a centri sportivi, istituzioni culturali e parco giochi. Viene inoltre richiesto l’ausilio – per quanto possibile – dello smart working e sono vietati assembramenti all’aperto e consumo di alcolici nei luoghi pubblici.