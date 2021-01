Covid-19, bollettino 18 gennaio: 8.824 contagiati e 377 morti

Covid-19 | La Protezione Civile ha rilasciato i dati riguardanti l’ultimo bollettino sui casi in Italia, oltre a decessi e guarigioni, delle ultime 24 ore

La Protezione Civile pochi minuti fa ha reso noto il bollettino riguardante la situazione epidemiologica aggiornata alle ultime 24 ore. Il numero relativo ai nuovi contagi è di 8.824, a fronte di 158.674 tamponi. Un importante calo rispetto ai 12.415 di ieri. I decessi, così come ieri, sono stati 377. Sono guarite 14.763 persone. Aumentano le occupazioni in terapia intensiva di 41 unità ed i ricoveri di 127 unità. Il tasso di positività cala dello 0,3% e si assesta al 5,6%. Attualmente in Italia sono 1.153.501 le persone vaccinate.

