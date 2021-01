Calciomercato Milan, un difensore in arrivo dalla Premier League

Calciomercato Milan. I rossoneri scatenati sul mercato, sono alla ricerca di un aiuto per il reparto difensivo e pescano dalla Premier

Milan agguerrito in questa sessione di mercato invernale, punta tutto su Fikayo Tomori. Dunque, il rinforzo per la difesa – tanto agognato – arriverà direttamente da Londra, dal Chelsea. Giovane classe ’97, nato nelle giovanili del Chelsea e, da quest’anno, in prima squadra, potrebbe essere il profilo che i rossoneri stanno cercando per migliorare il reparto di difesa.

Affare che potrebbe concludersi con una trattativa molto simile a quella di Rebic: a titolo temporaneo per almeno 18 mesi. L’accordo sembra essere ormai prossimo, se non fosse per una distanza di pochi milioni: il Chelsea chiede, infatti, 30 milioni di euro per il riscatto, ma il Milan vuole abbassare un po’ la cifra.

Calciomercato Milan, non solo Tomori: le ultime

L’arrivo di Mario Mandzukic alla Madonnina: via alle visite mediche col Milan 🔴⚫️ pic.twitter.com/jdacBlx4Ci — Goal Italia (@GoalItalia) January 18, 2021

Qualche giorno fa è stato ufficializzato l’acquisto di Meité, ivoriano classe ’94, in prestito dal Torino, per rinforzare il reparto di centrocampo e far riposare anche i soliti schierati in campo. Colpaccio a zero, Mario Mandzukic che, svincolato, è da poco arrivato alla Madonnina per effettuare le visite mediche con i rossoneri. Nonostante il croato non scenda in campo da marzo, potrebbe essere la pedina d’esperienza che fa per il caso del Milan.

Anche la bandiera di questo Milan ha approvato i due neo acquisti, Zlatan Ibrahimovic sembra lavorare a braccetto con la dirigenza rossonera. Proprio lui ha insistito affinché ci fosse un ulteriore rinforzo anche in fase difensiva.