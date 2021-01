Calciomercato Juventus, si studia l’affare dalla Francia: ne arrivano due

Calciomercato Juventus, possibile doppio colpo dalla Francia. I due giocatori hanno annunciato che lasceranno il club

È una giornata nera per la Juventus, che ieri sera ha perso malamente a San Siro contro l’Inter di Antonio Conte e si è notevolmente allontanata dalla vetta. Gli uomini di Pirlo sono sembrati completamente inermi davanti alla corazzata nerazzurra, tanto che l‘allenatore stesso ha dichiarato: “Peggio di così non si poteva fare“.

Sono ore di riflessione quindi in casa Juve, per capire cosa non è andato e di quali rinforzi necessita la rosa per tornare ai massimi livelli. Dalla Francia, arriva un assist per due stelle che presto potrebbero lasciare il loro club di appartenenza: Depay e Aouar. A Canal Football Club, l’attaccante olandese ha aperto all’addio ed è alla ricerca di una nuova avventura. Probabilmente se ne parlerà per la sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Depay e Aouar nel mirino

Per la sessione estiva di calciomercato, la Juventus potrebbe tentare il doppio colpo dal Lione: Depay e Aouar. Intervenuto a Canal Football Club, l’attaccante olandese non ha lasciato dubbi: “Io e Aouar giochiamo in un grane club, ma vogliamo andare in uno dei top 3 in assoluto. Sono certo che sarà molto meglio“. Già in passato, entrambe le stelle sono state avvicinate ai colori bianconeri, e ora l’affare potrebbe entrare nel vivo. Per Depay, si potrebbe addirittura fargli firmare fin da ora un pre-contratto e prenderlo a 0 la prossima estate.

Discorso diverso invece per Aouar, che è stato a più riprese accostato all’Arsenal e potrebbe vestire la maglia dei Gunners. A Paratici e Nedved il fantasista francese piace molto, e nei prossimi mesi – come riporta Calciomercato.it – potrebbe esserci l’affondo definitivo anche per lui.