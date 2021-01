WhatsApp, utenti raggirati: in molti dicono addio all’applicazione

Nuovo raggiro su WhatsApp, con gli utenti che sono pronti a dire addio all’applicazione. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Non è il momento più facile per WhatsApp che dopo esser stata presa di mira dagli utenti, per le nuove condizioni di servizio, adesso vede ulteriori addii dalla sua applicazione. Infatti negli ultimi giorni abbiamo visto il boom di download di Signal e Telegram, le due concorrenti più agguerrite dell’app leader nel settore. Infatti ad oggi l’applicazione del Gruppo Facebook è ancora in testa con oltre due miliardi di euro.

Ma questo primato ben presto potrebbe prima affievolirsi e poi perso. Le ultime vicende, però, stanno stancando gli utenti pronti a virare su altre piattaforme. Per questo motivo WhatsApp ha rimandato l’obbligo ad accettare i nuovi termini di servizio. Adesso sul colosso del gruppo Facebook starebbe girando una nuova truffa, con gli utenti pronti a dire bassa. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo ed i motivi dell’addio.

WhatsApp, utenti ancora raggirati: aumentano i download delle concorrenti

Stavolta però non sarebbero i nuovi termini di servizio a far infuriare gli utenti, infatti, una nuova truffa starebbe girando su WhatsApp. Diversi utenti sono stati raggirati dalla truffa del codice, che tra l’altro non è nemmeno nuova sull’applicazione. Infatti nonostante le policy dell’app di messaggistica sono sempre più i malintenzionati pronti a colpire. L’applicazione quindi resta incline a questa problematica difficile da risolvere.

Nelle ultime settimane WhatsApp ha consigliato di limitare i danni, diffidando da messaggi provenienti ad contatti che non sono presenti nella nostra rubrica. Inoltre l’applicazione ha diffidato tutti gli utenti in fantomatici “concorsi a premi” vinti. Ma nonostante cià cresce sempre di più la popolarità di concorrenti come Telegram e Signal che stanno macinando milioni di download. Vedremo se nei prossimi mesi le due concorrenti riusciranno ad impensierire l’applicazione del gruppo Facebook.