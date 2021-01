Clamoroso Vidal: il cileno saluta Chiellini nel pre partita di Inter-Juventus e bacia lo scudetto bianconero. Il gesto fa il giro del web e sconvolge gli utenti.

Clamoroso Arturo Vidal: l’ex bianconero saluta Giorgio Chiellini e bacia lo stemma della Juventus posto sulla giacca del difensore bianconero. Il tutto è successo prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus, quando le squadre non erano ancora in campo.

Il cileno, attualmente in nerazzurro ma con un’esperienza a Torino dal 2011 al 2015, sembra aver compiuto il gesto come segno di rispetto verso un club dove è stato benissimo e ha vinto tanto. Del resto il sudamericano è entrato a tutti gli effetti nella storia juventina, avendo vinto da protagonista quattro scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe.

Un’azione che in ogni caso la tifoseria interista – considerando soprattutto la storica rivalità – non gli perdonerà mai, nemmeno col gol del vantaggio al 12esimo del primo tempo. E i social, del resto, si stanno già scatenando verso il 33enne non ben visto dal popolo interista. Il gol di oggi, infatti, è stata la primissima scintilla in un girone d’andata disastroso per il centrocampista.

Una rete pesantissima, soprattutto se dovesse finire così, ma probabilmente inutile al fine del rapporto tra le parti. Sul web, intanto, c’è anche chi prova a giustificare l’atleta: potrebbe essersi trattato di un bacio generico per Chiellini e finito erroneamente sul simbolo della Vecchia Signora. Ma i più attenti non derogano: il calciatore, prima di compiere il gesto, avrebbe anche sollevato lo sguardo verso lo stemma.

After this thoughtless incident where he accidentally (?) kisses Juve’s badge, Arturo #Vidal better not cost @Inter_en the game or else this fanbase will chase him off the Italian mainland.pic.twitter.com/BSHI796G7w

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) January 17, 2021