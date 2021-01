Stefano De Martino, notizia a sorpresa: fan contrariati

Stefano De Martino, arriva una notizia a sorpresa ma i fan non gradiscono. Ecco di cosa si tratta e cosa sta succedendo.

Salta la seconda puntata di ‘Stasera tutto è possibile‘: il programma in onda su Rai 2, condotto fino al 2018 da Amadeus e affidato a Stefano Martino dallo scorso anno, non andrà in onda per l’appuntamento previsto domani. Il motivo è di natura politica a causa delle incertezze riguardanti il governo in queste ore. Al posto del programma di intrattenimento, infatti, andrà in onda uno speciale del Tg2 dedicato all’attuale crisi governativa con tutti i dettagli e gli scenari che possono maturare a inizio settimana.

Leggi anche —-> Diletta Leotta arriva in hotel e spalanca la porta, ma l’abito è cortissimo – FOTO

Stefano De Martino: rinviata la seconda puntata del suo programma

Il nuovo appuntamento del programma è così datato il 26 gennaio dell’altra settimana ancora. Una nuova piccola modifica, dunque, dopo aver già spostato in precedente il giorno della trasmissione passandolo dal lunedì alla martedì. Il motivo di quest’altra decisione nasce invece per questioni calcistiche, poiché c’era il rischio di collassare su un altro prodotto della Rai come le partite della Coppa Italia.

Potrebbe interessarti anche —-> Melissa Satta, la frecciatina spiazza Carlo Conti: grande imbarazzo

Nel frattempo la partenza del programma è avvenuta col botto dai i numeri record al grande esordio. Secondo i dati auditel, infatti, l’evento ha raggiunto una media di 2.573.000 spettatori pari al 12.1% di share. Il che coincide col miglior risultato di sempre per il programma da quando va in onda dal 2015. Un risultato straordinario per Stefano Martino, sempre più un riferimento per i vertici Rai, in questa nuova avventura.