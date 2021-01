Sembra ormai finita l’avventura per un allenatore di un club di serie A. L’indiscrezione arriva da Sport Mediaset.

Potrebbe trattarsi del momento più difficile della carriera di Marco Giampaolo. Sport Mediaset in questi minuti, ha appena lanciato la bomba. Sarebbe stato esonerato dalla guida del Torino, società che sotto la presidenza Cairo lo aveva ingaggiato ad inizio stagione per rilanciare una squadra che dopo Mazzarri sembrava essere finita in un vicolo cieco. Ma esattamente come nella sue precedente esperienza rossonera, anche stavolta l’esperienza di Giampaolo si sta forse per concludere con un divorzio arrivato dopo un inizio di stagione semplicemente disastroso.

Torino, Giampaolo esonerato: l’indiscrezione di SportMediaset

E nonostante Cairo ha più volte ribadito la sua fiducia in un allenatore che ai tempi della Sampdoria, prometteva di essere tra i più talentuosi tecnici della sua generazione, l’impressione è che difficilmente l’indiscrezione di Sport Mediaset sia così distante dalla realtà. Il pareggio contro la Spezia, arrivato oltretutto dopo più di settanta minuti giocati con un uomo in più, a causa di un’espulsione avvenuta nei primi minuti di gioco, ha fatto letteralmente infuriare il presidente che sembra ormai convinto della necessità di cambiare guida tecnica.

Giampaolo dal canto suo avrà sicuramente sbagliato qualcosa negli ultimi due anni, anche se gli va comunque dato atto di essersi sempre ritrovato a fare i conti con un mercato che non ha mai rispecchiato e “sposato” la sua filosofia calcistica.