Scuola in presenza, Cts conferma: “Non saranno necessari rinvii”

Il Cts conferma: la scuola può tornare in presenza, come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. Tutti i dettagli

È uno dei temi più caldi degli ultimi giorni: il ritorno della scuola in presenza. Le classi superiori stanno ancora aspettando l’ufficialità, con lo spettro di eventuali nuovi rinvii che continua ad arieggiare. Questa mattina, il Comitato tecnico scientifico si è riunito proprio per discutere del tema.

Secondo quanto riferisce Sky TG24, sembra che non ci siano più dubbi: si potrà tornare tra i banchi. Così come previsto dal Dpcm del 14 gennaio, il rientro sarà nella misura del 50% e fino ad un massimo del 75%, a seconda delle specifiche situazioni. Il Governo aveva chiesto maggiori delucidazioni a riguardo, con tutti i dubbi sciolti dal Cts.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, in Cina 109 nuovi casi: la situazione nel mondo

Scuola in presenza, Cts: “Governatori si assumano responsabilità”

Anche per gli studenti delle superiori, si potrà finalmente tornare a scuola in presenza. A confermarlo è il Comitato tecnico scientifico, che si è riunito questa mattina per discuterne e per fornire ulteriori delucidazioni al Governo circa gli eventuali rischi. Come previsto dal Dpcm del 14 gennaio, gli studenti potranno tornare nella misura del 50% e fino ad un massimo del 75%. In caso i governatori decidessero di continuare con le chiusure: “Se ne dovranno assumere le responsabilità“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vaccino Covid: sul dark web trovati documenti di Ema su Pfizer

È questo il messaggio veicolato dalla riunione d’emergenza tenutasi questa mattina del Comitato tecnico scientifico. La linea comune del Governo rimarrà quella del ritorno tra i banchi, ma sarà lasciata massima libertà ai presidenti di regione di agire in maniera differente.