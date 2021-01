Renzi: “Conte non avrà maggioranza, io non voto chi non prende il Mes”

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è tornato a parlare della situazione al governo dopo la dimissione dei ministri Bonetti e Bellanova

Dopo le dimissioni dei ministri appartenenti ad Italia Viva, il leader Matteo Renzi è tornato a parlare della situazione attuale al governo e del premier Conte ai microfoni di Mezz’ora in più, su Raitre. “Domani Conte verrà in Aula. Noi gli avevamo chiesto se ritenesse di dover cambiare qualcosa su quanto è stato fatto nel governo e la risposta è stato ‘ho il miglior governo al mondo'”. Poi ha proseguito: “Abbiamo chiesto ‘possiamo metterci sulle cose da fare? Il premier ha detto di voler andare in Aula, ma non credo avranno la maggioranza. Io ho posto problemi politici, mentre loro fanno telefonate per prendere i senatori, lo facciano. Non voterò mai un governo che si ritiene migliore al mondo con 80 mila morti e che non prende il Mes“.

LEGGI ANCHE—> Scuola in presenza, Cts conferma: “Non saranno necessari rinvii”

Cos’è il Mes e perché Renzi insiste

LEGGI ANCHE—> Covid, in Cina 109 nuovi casi: la situazione nel mondo

La crisi di governo, aperta di Italia Viva, ha come motivazione la mancata volontà del governo di utilizzare il Mes. Si tratta del Meccanismo europeo di stabilità, detto anche pacchetto salva-stati. Renzi sostiene che l’Italia dovrebbe aderire alla linea di credito di 36 miliardi destinata a sostenere la sanità che si trova in difficoltà a causa dell’epidemia da Covid-19. Il governo invece crede che indebolirebbe il paese senza porta dei vantaggi.