Ornella Muti, quell’episodio choc a Roma che ha cambiato la sua vita

Alle pagine del Corriere della Sera, la diva Ornella Muti ha raccontato un episodio choc, avvenuto a Roma, che le ha cambiato la vita

Ai microfoni del Corriere della Sera, la famosa attrice Ornella Muti ha raccontato dello sfratto dall’appartamento di Roma avvenuto qualche tempo fa. Oggi la donna vive in Piemonte, a Ovada, insieme alla figlia Naike dopo l’ingiunzione di sfratto. “Ho casa e residenza a Mosca, dove lavoro tanto. Ma quando vengo in Italia, ora sto qui e prima stavo lì. Quello era l’appartamento dei miei figli, il trasloco era programmato, ma era stato ritardato per motivi di famiglia”, ha rivelato sulla sua attuale situazione.

Ornella Muti e la vita da single, il racconto

La Muti ha raccontato anche della sua vita da single ai microfoni del quotidiano dopo aver chiuso la relazione con l’imprenditore Fabrice Kerherve un anno fa. La donna ha svelato di fare “la vita di campagna. Mi dedico ai miei tre figli, Naike, Carolina, Andrea, i tre nipoti, la famiglia e gli amici più cari. Io e Naike facciamo al massimo feste di yoga”.

Ornella Muti vive anche momenti di preoccupazione a causa di sua madre, 92enne, che non sta molto bene. “È un periodo confuso, tutto quello che avevo progettato non c’è più”.