Netflix, arriva lo Spatial Audio: grande novità per tutti gli abbonati

Netflix ha deciso di implementare il supporto allo Spatial Audio. Ecco tutti i dettagli della nuova feature

Tra le varie piattaforme di streaming presenti sul mercato, la numero uno è senza dubbio Netflix. Pagando un semplice abbonamento mensile, è possibile accedere ad un catalogo praticamente infinito di film e serie tv di ogni genere ed età, che appassionano grandi e piccini. Le novità in arrivo non sono però certamente terminate, ma anzi nei prossimi mesi ce ne saranno molte.

Una di queste potrebbe arrivare già nelle prossime settimane: lo Spatial Audio. Si tratta di una tecnologia implementata da Apple e sfruttabile con alcuni modelli di AirPods, che garantisce una qualità del suono ed una immersività mai viste prima. Ecco nei dettagli di cosa si tratta e quando sarà possibile usufruire di questa feature.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, utenti raggirati: in molti dicono addio all’applicazione

Netflix, quando arriva lo Spatial Audio

Presto Netflix implementerà il supporto allo Spatial Audio, così da offrire una esperienza del tutto immersiva come mai prima d’ora. Per sfruttarla, sarà necessario disporre di alcuni modelli di ultima generazione di AirPods, gli auricolari wireless targati Apple. Nello specifico, questa feature riuscirà a localizzare in 3D la posizione della testa dell’utente, così da adattarne il suono in tempo reale.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Youtube, pronta la svolta: inserita una nuova funzionalità nei video

In questo modo, l’audio sarà bilanciato per essere sentito al massimo della qualità in ogni posizione. Guardando un film, una serie tv o un documentario con lo Spatial Audio, quindi, ci si potrà completamente immergere all’interno del contenuto.