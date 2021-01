Morto Arturo Tizon, il motociclista aveva solo 36 anni

Il motociclista Arturo Tizon è morto all’età di soli trentasei anni dopo essere caduto mentre stava praticando motociclismo da montagna

All’età di soli trentasei anni è morto il motociclista Arturo Tizon. Lo spagnolo stava praticando ciclismo da montagna nei pressi di Alcudia de Veo, quando, a causa di probabili vertigini, è caduto battendo la testa e perdendo la vita. I ciclisti insieme a lui hanno provato a rianimarlo e poi hanno chiamato i soccorsi, i quali, arrivati lì, non hanno potuto far altro che decretarne il decesso.

Il messaggio della Folch Endurance per Arturo Tizon

Arturo Tizon in carriera ha vinto quattro volte la 24 Ore del Circuit de Catalunya guidando per la Folch Endurance. Quest’ultima gli ha dedicato un messaggio su Twitter: “Siamo sgomenti. Arturo Tizón, caro amico, partner e pilota del nostro team, con il quale condividiamo grandi momenti. Un duro colpo per tutta la squadra. Era un grande pilota che ha corso con il cuore e con tanta passione. Le nostre più sincere condoglianze a familiari e amici”.