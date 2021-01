Maria De Filippi batte tutti, è record: nessuno come lei!

La conduttrice Maria De Filippi ha stabilito un nuovo record con il programma ‘C’è posta per te’ vincendo gli ascolti della serata di ieri

Ieri sera, sabato 16 gennaio, la conduttrice Maria De Filippi ha sbancato la concorrenza con il suo C’è posta per te su Canale 5. Grazie a 6.424.000 telespettatori ed al 29,97% di share ha battuto Carlo Conti che su Rai 1, in prima serata, è andato in onda con Affari tuoi ed ha ottenuto 4.438.000 telespettatori (16,46% share). A chiudere il podio Rai 3 con Il tabaccaio di Vienna che ha guadagnato 2.047.000 telespettatori e l’8,42% di share.

LEGGI ANCHE—> Meteo, altra perturbazione sull’Italia: clima freddo e piogge sparse

Maria De Filippi prima, tutti gli altri risultati

LEGGI ANCHE—> Milano, violentò una donna: incastrato dal Dna 14 anni dopo

Su Rai 2 il telefilm F.B.I. è stato visto da 1.314.000 telespettatori effettuando il 4,84% di share. A seguire Blue Bloods si è piazzato al quinto posto con 1.179.000 spettatori (4,4%), poi Instinct da 861.000 con il 3,7%.

Su Italia 1 il cartone animato Kung Fu Panda 2 ha totalizzato 1.111.000 di telespettatori e il 4,21% di share, mentre Rete 4 con Miami Supercops ne ha appassionato 912.000 persone (3,62% di share).

Su La7, Eden – Un pianeta da salvare ha ottenuto 591.000 telespettatori e il 2,58%, mentre Tv8 con ‘A casa per Natale’ ne ha fatti registrare 379.000 con l’1,47%. Nove, invece, con ‘Sirene‘ ha catturato 371.000 telespettatori pari all’1,38% di share.