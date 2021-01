Lapo Elkann, terribile racconto davanti a tutti: “Si è suicidato”

Lapo Elkann, terribile racconto davanti a tutti: ecco le parole del famoso imprenditore originario degli Stati Uniti.

Passato, presente e futuro. Lapo Elkann ha toccato diversi argomento nel corso dell’intervista rilasciata nel corso della puntata di oggi di ‘Domenica In’. Ecco quanto ammesso dal noto imprenditore originario deli Stati Uniti: “Un anno fa sono stato vittima di un incidente in Israele e sono andato in coma. Da quel giorno è cambiato qualcosa, Dio mi ha offerto una nuova prospettiva di vita e sono sicuro che la luce arrivi proprio da lassù“.

Lapo Elkann, terribile racconto davanti a tutti: le sue parole

Lapo Elkann, poi, ha continuato: “Mi piace ricordare le persone a me care che sono venute a mancare, ma non nel senso negativo. Persone come Thomas, i miei nonni e tantissime altre. Ricordo con profonda tristezza un mio amico del collegio di nome Thomas, che diversi anni fa purtroppo si è suicidato. Mi auguro che tutti insieme diventiamo cavalieri della luce“.