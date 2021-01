Il Milan annuncia che due giocatori hanno riscontrato la positività al coronavirus. Salteranno la gara con il Cagliari.

Zlatan Ibrahimovic è tornato, ma il Milan purtroppo non può sorridere. Due dei suoi giocatori migliori sono risultati positivi al coronavirus. La loro presenza contro il Cagliari era in dubbio, ma al momento non si sa quando i due possano tornare a giocare.

Calhanoglu e Theo Hernandez sono out per covid. L’infermeria rossonera vede entrare due giocatori che insieme a Zlatan Ibrahimovic hanno permesso al club meneghino di essere al vertice nella classifica del nostro massimo campionato. Di seguito il comunicato ufficiale della società rossonera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, affari con il PSG: scambio con Hakimi

Milan, comunicato ufficiale: Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al coronavirus

La positività di Calhanoglu e Theo Hernandez è stata scoperta dopo che i due si sono sottoposti a un test molecolare. “AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, pazza idea di Paratici: affare da oltre 40 milioni

Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti”.