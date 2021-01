La seconda puntata di C’è Posta per Te sta facendo parlare di sé per via di un episodio simpatico poi diventato virale sui social: una signora perde la dentiera in diretta.

C’è Posta per Te è uno dei programmi televisivi più seguiti dagli italiani. Sicuramente la presenza di una conduttrice come Maria De Filippi ha fatto sì che questa trasmissione diventasse quasi il totem di Mediaset.

Il modo di fare della coniuge di Maurizio Costanzo mette a proprio agio gli ospiti e i telespettatori che non riescono a fare a meno di non restare davanti al televisore il sabato sera. Ieri sera però un episodio accaduto in diretta è diventato virale sul web.

C’è Posta per Te, signora perde la dentiera in diretta: apoteosi in studio – VIDEO

La vera protagonista della puntata di ieri è una simpatica signora, il suo nome è Rosaria Cannavò. Nell’arco di poche ore è diventata la regina del web e la più cercata su Internet finendo addirittura in trend su Twitter.

La scena della signora che perde la dentiera durante la trasmissione è diventata virale. Maria De Filippi, pochi secondi prima dell’episodio, le si era avvicinata chiedendole: “Hai mai conosciuto un uomo con i baffi?”.

Nel momento in cui la signora Sarina però prova a rispondere la dentiera le gioca un brutto scherzo e le scivola dalla bocca mentre le telecamere e gli occhi dei presenti e dei telespettatori fanno loro la scena e iniziano a parlarne sui social.