Calciomercato Juventus, regalo per Pirlo: arriva l’attaccante dalla Spagna

Calciomercato Juventus, Paratici pronto a chiudere per l’attaccante che gioca in Spagna. I dettagli

Questa sera, la Juventus è chiamata alla partita della verità: il derby d’Italia. Vincendo, i bianconeri darebbero un segnale importante all’intero campionato e rientrerebbero pienamente in corsa per lo Scudetto. Con una sconfitta, la distanza dalle prime della classe diventerebbe forse troppa per sognare in grande. Intanto, Paratici e Nedved stanno lavorando per regalare al tecnico Andrea Pirlo un rinforzo.

Questa sessione di calciomercato invernale si sta rivelando molto complicata un po’ per tutti. Ci sono pochi soldi a disposizione e le squadre faticano a privarsi dei loro pezzi più pregiati. L’obiettivo numero uno rimane l’attaccante di scorta, il vice Morata che tanto è mancato quest’anno. Come riferito da Calciomercato.it, l’obiettivo numero uno rimane Scamacca del Sassuolo. Ma le alternative non mancano, e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo dalla Spagna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, arriva l’esonero: salta un’altra panchina

Calciomercato Juventus, piace Willian José della Real Sociedad

Willian José della Real Sociedad potrebbe essere l’uomo giusto per l’attacco della Juventus. Secondo quanto riferisce Tuttosport, già in questa sessione di calciomercato i bianconeri potrebbero tentare l’affondo per portare a Torino il vice Morata. Dotato di passaporto brasiliano e spagnolo, il bomber 29enne sarebbe disposto a lasciare la Spagna sin da subito. D’altro canto, anche il suo attuale club punta a Carlos Fernandez del Siviglia, e potrebbe quindi lasciar partire Willian José anche in prestito.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Inter-Juventus, Pirlo senza quattro big: l’elenco dei convocati bianconeri

In questa stagione, il bomber ha totalizzato in totale 4 reti, di cui una contro il Napoli in Europa League. Per doti fisiche e caratteristiche tecniche, inoltre, il giocatore corrisponde a pieno a ciò che Pirlo chiede alla società.