Alessandra Amoroso-Emma Marrone, svelato un assurdo segreto: fan senza parole

Nella puntata di ieri di Amici hanno presentato il loro nuovo singolo ‘Pezzo di cuore‘, duetto inedito che le vede protagoniste e che evidenza ancora una volta la loro inconfondibile voce. Alessandra Amoroso ed Emma Marrone non hanno di certo bisogno di presentazioni e i loro nomi figurano, senza ombra di dubbio, tra quelli degli artisti più amati ed apprezzati in Italia. Alessandra ed Emma, tra le altre cose, vantano anche un grandissimo rapporto di amicizia come confermato recentemente proprio dalla Amoroso.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Orietta Berti quasi in lacrime: annuncio choc in diretta tv

Alessandra Amoroso-Emma Marrone, svelato un assurdo segreto!

Ecco quanto ammesso infatti da Alessandra Amoroso nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Q Magazine’: “Al termine del lockdown, ho attraversato un periodo davvero complicato perché non provavo più alcun tipo di emozione o sensazione. A salvarmi è stata Emma che mi ha chiamato a tradimento in video su Instagram e all’improvviso mi sono ritrovata a confrontarmi con migliaia di fan in diretta”.