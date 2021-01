Youtube, pronta la svolta: inserita una nuova funzionalità nei video

YouTube ha intenzione di introdurre una funzionalità rivoluzionaria all’interno dei propri video: l’indiscrezione arriva tramite il sito ufficiale

Google ha pronta un’interessante novità: si tratta della possibilità di proporre una sezione dedicata agli acquisti diretti di alcuni prodotti nei video pubblicati. Sul sito di supporto della piattaforma è presente una nota con la voce “Funzionalità ed esperimenti di YouTube”, dove si analizzano i test riguardanti le nuove funzionalità. L’ultimo post risalente al 14 gennaio 2021 esprime la volontà da parte di YouTube di introdurre una nuova funzionalità legata agli acquisti online.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, stop all’aggiornamento: il colosso fa chiarezza

Acquisti su YouTube, la funzione nel dettaglio

LEGGI ANCHE—> iPhone pieghevole, l’Apple lavora a due prototipi: i dettagli

YouTube sta cercando un modo più semplice per far scoprire ed acquistare alle persone i prodotti presenti sulla piattaforma. In sostanza, sarà possibile per youtubers e creators inserire all’interno dei propri video alcuni prodotti e le persone che guarderanno i contenuti, potranno selezionare e comprare i prodotti che preferiscono. Per farlo, basterà cliccare sull’icona della borsa della spesa che comparirà sul lato sinistro del video. Per ora la nuova funzione di acquisti diretti di prodotti su YouTube è in fase di test negli Stati Uniti.