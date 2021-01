Vaccino Covid, perse 800 dosi a Forlì: Nas sequestrano congelatore

A causa di un malfunzionamento al congelatore, a Forlì sono state perse 800 dosi di vaccino anti Covid. In corso le indagini dei Nas

Brutte notizie all’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì dove, a causa di un guasto al congelatore, sono state perse ben 800 dosi di vaccino anti Covid. Il problema si sarebbe verificato nella notte tra giovedì e venerdì ha spiegato l’Ausl, che ha poi aggiunto come si potrebbe essere trattato di un errore umano che ha impedito la messa in sicurezza immediata delle fiale.

Stando alle prime ricostruzioni, il congelatore in questione si sarebbe guastato intorno alle 22.30 di giovedì sera. Il tutto nonostante fosse stato revisionato insieme al sistema d’allarme solo pochi giorni prima. Sembra che comunque l’avviso sia arrivato alla centrale operativa, ma il segnale non sia stato rilevato dall’operatore per ragioni che ancora non sono note.

Vaccino Covid, perse 800 dose a Forlì: “Fatto molto grave”

In queste ore, i Nas stanno indagando per capire l’esatta dinamica dei fatti che ha portato – a causa di un guasto al congelatore – alla perdita di ben 800 dosi di vaccino anti Covid. A tal proposito è intervenuto il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori. “Siamo di fronte ad un fatto molto grave, sono in corso indagini interne per arrivare ad una ricostruzione esatta dei fatti ed evidenziare le varie responsabilità. Come ovvio che sia, ci saranno delle conseguenze” ha fatto sapere Carradori.

Anche l’assessore alla Sanità della regione Raffaele Donini ha poi detto la sua. “Si tratta di un episodio sconcertante. In Emilia Romagna si stanno compiendo sforzi enormi, non possiamo permetterci fatti di questo tipo” le parole riportate da Sky TG24: “Attendiamo una relazione dettagliata da parte dell’Ausl Romagna. Arriveranno poi provvedimenti sul piano disciplinare, con prese di posizione veloci ed appropriate“.