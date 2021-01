Un altro attore del film di Gomorra è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Scampia

Gomorra è uno dei più grandi successi di produzione italiana degli ultimi anni. Sia il film che la serie TV, tratti dal romanzo di Roberto Saviano, hanno ottenuto riscontri anche all’estero e sono arrivati fino agli Stati Uniti. Gran parte degli attori che fanno parte del cast, inoltre, sono arrivati al grane pubblico e hanno sfruttato la grande fama del brand.

Per alcuni di questi, invece, nel corso degli ultimi anni le cose sono andate diverse. Ci sono infatti diversi interpreti che sono stati arrestati per crimini di vario genere. L’ultimo è Salvatore Abruzzese, preso la scorsa notte dai carabinieri della stazione di Scampia. Nel film di Gomorra interpretava Totò, il ragazzino che accettò di farsi sparare in petto con un giubbotto antiproiettile.

Gomorra, arrestato a Scampia l’attore Salvatore Abruzzese

Nella scorse notte, i carabinieri della stazione di Scampia hanno preso e arrestato l’attore Salvatore Abruzzese, che nel film di Gomorra interpretò il ragazzino Totò. Stando a quanto riferisce Il Mattino, l’ormai 26enne è stato accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Si trovava all’interno del complesso di edilizia popolare Case dei puffi, dove aveva da poco venduto delle dosi ad alcuni clienti. Nel corso della perquisizione, le forze dell’ordine hanno trovato dosi di coorte, cobret e cocaina.

Anche i “clienti” sono stati segnalati alla prefettura, mentre Abruzzese si trova ora in carcere in attesa del giudizio. Si tratta dell’ennesimo caso di attori di Gomorra – sia film che serie TV – che poi hanno scelto altre vie.