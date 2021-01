Covid-19, variante brasiliana: Speranza chiude le frontiere

Nuovo allarme dalla variante brasiliana di Covid-19, Roberto Speranza blocca i voli: il comunicato del Ministero

La variante brasiliana di Covid-19 ha costretto il Ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, a prendere una drastica decisione: bloccati i voli da e per il Brasile. Con un comunicato tramite il suo profilo Facebook, il Ministro ha annunciato: “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”.

Una restrizione necessaria affinché “i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante – spiega Speranza – nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.

Covid-19 variante brasiliana, il comunicato del Ministero della Salute

Con un’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza – consultabile qui -, è stato imposto il blocco dei voli da e per il Brasile. La stessa restrizione fu adottata i primi giorni di dicembre quando arrivò la notizia della variante inglese. Anche in quel caso i voli furono bloccati da e per il Regno Unito ed alcuni casi furono scovati anche in Italia, successivamente scoprendo che questa variante era in circolazione già da qualche mese prima.

Oltre la preoccupazione sull’efficacia del vaccino, c’è quella in merito al tasso di contagio: scientificamente è stato dimostrato che, la variante inglese risulta essere molto più contagiosa, motivo per cui l’indice Rt si è notevolmente innalzato.