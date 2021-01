Covid-19, bollettino 16 gennaio: 16.310 contagi e 475 morti

Covid-19, la Protezione Civile ha rilasciato il consueto bollettino giornaliero sull’andamento dell’epidemia in Italia, regione per regione

La Protezione Civile, come di consueto, ha rilasciato pochi minuti fa il bollettino sull’andamento dell’epidemia con i nuovi contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore. Nonostante alcuni miglioramenti e l’arrivo del vaccino, gli esperti spiegano che bisogna procedere con cautela perché l’epidemia non è finita qui. Fino al 15 gennaio si continuerà con le regioni divise in zone (gialla, arancione e rossa). In questi giorni il Governo valuterà poi il da farsi dalla seconda metà del mese.

I contagiati nelle ultime 24 ore sono stati 16.310 a fronte di 260.704 tamponi. I morti, purtroppo, sono stati 475 mentre le guarigioni 16.186. Diminuiscono di 2 unità le occupazioni in terapia intensiva e di 57 unità i ricoveri. Il tasso di positività aumenta del 0,4% all’6,3%. Il numero dei vaccinati totali ammonta a 1.059.294.

Covid-19, il bollettino del 16 gennaio: la situazione regione per regione

La Lombardia torna con un picco di contagi pari a 2.134 nelle ultime 24 ore, subito dopo la Sicilia con 1.954 contagi registrati ed il Veneto poco meno, con 1.929 nuovi positivi. Sopra i mille anche Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Puglia.

