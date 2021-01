Carlo Conti, nuovo annuncio a sorpresa: “Così è finita”

Una vecchia storia che torna in voga con le dichiarazioni sulla fine della relazione: l’annuncio a sorpresa su Carlo Conti

A parlare è Roberta Morise, una delle ex professoresse de L’Eredità: “Con Carlo finì perché eravamo troppo esposti”. Una relazione che cominciò proprio durante il programma, nel 2008, ma i due si conobbero ben prima con I raccomandati al cui comando c’era il conduttore toscano e in cui la modella faceva la corista.

LEGGI ANCHE > > > Iva Zanicchi con il cuore a pezzi: il grave lutto l’ha cambiata

Non molto tempo dopo, la coppia scoppiò e 10 anni dopo, la showgirl cosentina ne spiega i motivi. Dopo la breve relazione con Carlo Conti, la Morise che si è raccontata a RaiRadio 2, è stata accostata anche a Ignazio Boschetto – de Il Volo – ed Eros Ramazzotti. “Alcune cose devono necessariamente rimanere intime e private”, ha commentato a proposito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: l’annuncio spiazza tutti

Carlo Conti, l’annuncio 10 anni dopo: due strade separate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

La conduttrice calabrese, adesso 35enne, ha spiegato che quest’estate ha vissuto un brutto episodio sui social. Generalmente le modelle vengono molto prese di mira sui propri profili, ma fieramente ammette: “Non ho haters”. Non solo, perché ammette anche: “Ho trovato difficoltà inizialmente, non ero a mio agio col pensiero di condividere la mia vita privata. Poi ho capito che è possibile farlo, con intelligenza”.

LEGGI ANCHE > > > Amici 20, caos in studio: Alessandra Celentano accusata di bullismo

Attualmente Roberta Morise è single e ridendo aggiunge: “Nel 2021 se continuiamo a stare chiuse in casa per noi zitelle sarà sempre più dura”. Destino diverso per il conduttore toscano che nel 2012 ha sposato la costumista Francesca Vaccaro e due anni dopo hanno avuto un figlio: Matteo.