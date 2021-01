Calciomercato Milan, Maldini scatenato: è fatta per il difensore

Calciomercato Milan, Maldini è pronto a chiudere per il difensore centrale. Potrebbe arrivare in Italia settimana prossima

La squadra più scatenata in questa sessione di calciomercato è sicuramente il Milan. Dopo aver ufficializzato il trasferimento di Meité dal Torino, i rossoneri continuano ad essere alla ricerca di un difensore centrale e del vice Ibrahimovic. Il nome caldo continua ad essere quello di Mario Mandzukic, che avrebbe dato piena disponibilità a vestire la maglia del club di via Aldo Rossi.

Per quanto riguarda la difesa, invece, pare ormai tramontata la pista che porta a Simakan dello Strasburgo. Il difensore è reduce da un brutto infortunio che lo terrà fuori per i prossimi 2 mesi, e sembra sempre più vicino il suo trasferimento in Bundesliga al Red Bull Lipsia. Maldini ha virato su un altro giocatore, che ha dato il suo ok al trasferimento e che potrebbe arrivare nella prossima settimana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco in estate: addio doloroso

Calciomercato Milan, Tomori in chiusura: può arrivare a breve

Tomori del Chelsea è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan. Stando a quanto riferisce il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il forte centrale avrebbe dato il suo ok al trasferimento e starebbe addirittura spingendo per la buona riuscita dell’affare. Altro colpo in arrivo in questa sessione invernale di calciomercato per Maldini, che andrà ulteriormente a rinforzare una rosa che occupa la prima posizione in Serie A. Si dovrebbe chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato sui 25/30 milioni di euro.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato, Papu Gomez a un passo da una big: affare in chiusura

L’unico punto da risolvere è proprio quest’ultimo, con il Milan che starebbe tentando di far abbassare le pretese del club londinese. Ulteriori dettagli dovrebbero arrivare nelle prossime ore, ma l’idea è quello di far arrivare il centrale in Italia nei primi giorni della prossima settimana.