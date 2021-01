Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico: individuato il sostituto

Calciomercato Juventus | La posizione di Pirlo sulla panchina bianconera è ancora in bilico: la dirigenza ha individuato il possibile sostituto

Il tecnico Andrea Pirlo ha iniziato la stagione tra gli alti e bassi alla Juventus, ma nelle ultime settimane è andata in migliorando con anche la vittoria in casa del Milan. Il banco di prova per l’ex centrocampista sarà la sfida con l’Inter in campionato, ma anche la finale di Supercoppa Italiana con il Napoli. Qualora dovesse fallire entrambi gli scontri, la dirigenza potrebbe seriamente pensare ad un addio a fine stagione.

La dirigenza bianconera ha già individuato il sostituto. Come riportato da Calciomercatonews.com, piace Zinedine Zidane che al Real Madrid non sta vivendo un buon momento e potrebbe anch’egli lasciare a fine stagione. Andrea Agnelli, grande estimatore del francese, sogna da sempre un suo arrivo che potrebbe realizzarsi proprio in estate.

Calciomercato Juventus, piacciono De Paul e Gomez: la situazione

La Juventus è sempre attenta alle occasioni di mercato che puntualmente si presentano. Nel mercato di gennaio, l’idea è quella di rinforzare tecnicamente il centrocampo e di trovare un’ulteriore punta. Per quel che riguarda il primo ruolo, piacciono De Paul dell’Udinese, il cui costo è di 30 milioni, e Gomez dell’Atalanta.

In attacco si guarda con attenzione a Scamacca, in prestito al Genoa ma del Sassuolo, che risulterebbe essere anche una scelta in chiave futura. Per l’immediato piace anche Graziano Pellé, da anni ormai in Cina. Paratici lavora senza sosta per dar manforte a Pirlo. Non è escluso ci sia anche qualche cessione per evitare che la rosa diventi troppo ampia.