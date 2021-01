Amici 20, caos in studio: Alessandra Celentano accusata di bullismo

Amici 20 in diretta su Canale 5 regala spettacolo: che caos tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini per un’alunna

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini hanno iniziato un’infinita discussione proprio questi attimi su Canale 5, in diretta ad Amici 20. La maestra di danza classica è stata accusata di esercitare bullismo nei confronti di un’alunna in particolare: Rosa Di Grazia. Mancanza di rispetto, prepotenza, abuso di potere, queste sono solo alcune delle cose elencate durante la dura discussione che Maria De Filippi ha dovuto domare mandando la pubblicità.

LEGGI ANCHE > > > Orietta Berti quasi in lacrime: annuncio choc in diretta tv

Da inizio trasmissione, la maestra Celentano ha preso di mira l’alunna Rosa Di Grazia, ritenendo non fosse adatta alla scuola di Amici per le sue carenti doti in danza classica. La maestra Cuccarini, ha accolto l’alunna tra le sue braccia per farla studiare e garantirle il diritto come tutti gli altri alunni della scuola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Edwige Fenech, confessione bollente di Lino Banfi: “Lo facevo davvero!”

Amici 20, la maestra Celentano accusata di bullismo: la discussione con Elena D’Amario

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

La discussione è partita da un video del day time di ieri in cui la maestra Celentano ed Elena d’Amario hanno avuto una diatriba in sala prove. Durante la lezione dell’alunna Rosa è, infatti, entrata la professionista di Amici, Elena, che monitorava la situazione per conto della maestra Cuccarini, in quel momento assente. Da uno sguardo ed un parola in più è nata la discussione che ha persino sbattuto fuori dalla sala la professionista d’Amario.

LEGGI ANCHE > > > Ilary Blasi, sorpresa in arrivo: grande notizia per i fan

La ballerina abruzzese, anche lei alunna nel 2009, sostiene di non aver mai mancato di rispetto alla maestra Celentano che continua a chiederle di starsene al suo posto.